Ultim’ora Milan, accordo trovato per un altro attaccante: cifre e dettagli

Dopo aver portato in rossonero Niclas Fullkrug, il Milan chiude un altro colpo in attacco. Arrivano infatti conferme sull’accordo raggiunto tra il Diavolo e l’entourage di Andrej Kostic, talentuoso centravanti del Partizan Belgrado. Emergono anche le cifre dell’operazione, che consentirà a Massimiliano Allegri di disporre di un ulteriore pedina nel reparto offensivo.

Fumata bianca per il Milan: trovato l’accordo con l’attaccante

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha trovato l’ok definitivo per il trasferimento di Andrej Kostic in rossonero. Il classe 2007 è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e si è già messo in mostra con la maglia del Partizan Belgrado.

C’è l’intesa totale tra le parti, con Kostic che adesso appare in dirittura di arrivo. L’affare porterà 5 milioni di euro nelle casse del club serbo, tra parte fissa e bonus. Un colpo in prospettiva, che consentirà allo staff tecnico rossonero di sfruttare un talento in rampa di lancio per questa seconda metà di stagione.

Kostic-Milan avvicina Vlahovic? L’intrigante intreccio di mercato

Il trasferimento di Andrej Kostic al Milan è un’ottima notizia per il presente del club rossonero, ma può rappresentare un vero e proprio assist anche per il futuro. Non solo perché il classe 2007 può continuare il proprio percorso di crescita in un contesto allenante e stimolante, ma anche per altri fattori all’apparenza collaterali, ma di cruciale importanza.

L’agente di Kostic è infatti Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic che al momento sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il contratto del centravanti bianconero scadrà a giugno e poi potrà trasferirsi a parametro zero in qualunque altro club. L’arrivo di Kostic a Milano potrebbe consentire l’allestimento di un dialogo tra le parti fin da subito, che risulterebbe prezioso per l’eventuale approdo di Vlahovic in rossonero.

