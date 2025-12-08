Ultim’ora Milan, cambia tutto su Pulisic: novità a sorpresa!

Christian Pulisic ci sarà a Torino. L’americano era rimasto a Milano per febbre ma in questa mattinata ha smaltito i postumi influenzali e sta così partendo per raggiungere la squadra. Allegri recupera così all’ultimo istante il suo big.

Pulisic ci sarà contro il Torino: ultim’ora a sorpresa!

L’annuncio in conferenza stampa aveva lanciato l’allarme, ma ora Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo. Lo staff rossonero è riuscito a vincere una vera e propria corsa contro il tempo, recuperando all’ultimo un calciatore la cui assenza sembrava praticamente certa fino a qualche ora fa. Difficile, comunque, che l’americano possa partire dall’inizio, ma potrà comunque essere utile a gara in corso.