Ultim’ora Milan-Como, ecco dove si giocherà il match: c’è l’annuncio

Dopo il fallimento delle trattative con l’Australia, arriva il chiarimento e il nuovo annuncio del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli. Ai microfoni di Sport Mediaset, Simonelli annuncia il luogo del match, che tornerà a San Siro come all’origine, non annunciando però ancora la data. Di seguito le sue parole.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha rivelato ai microfoni di Sport Mediaset i dettagli sulle trattative fallite per Milan-Como a Perth, annunciando poi il nuovo luogo.

Milan-Como torna a San Siro.

Richieste inaccettabili.

“Avevamo già accettato delle richieste poco accettabili, come quelle degli arbitri della Confederazione Asiatica piuttosto che dell’AIA. Pur di portare il campionato all’estero eravamo passati oltre. Dopo ci sono state altre richieste nella notte e stamattina il Consiglio le ha considerate inaccettabili. Non potevamo dare nessuna copertura finanziaria”.