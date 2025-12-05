Ultim’ora Milan, nuovo annuncio di Fabrizio Romano: “Tutto confermato”

Arrivano novità molto importanti in casa Milan, i rossoneri si portano avanti con il lavoro e siglano subito un nuovo acquisto. Fabrizio Romano ha confermato l’acquisto di Juan Arizala: accordo raggiunto tra tutte le parti coinvolte, il giocatore ha scelto la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, fatta per Arizala: i dettagli dell’operazione

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare, prende sempre più forma. Pronto l’arrivo del nuovo terzino sinistro Juan Arizala, difensore colombiano dell’Independente Medellin. Il classe 2005 è pronto ad unirsi al club rossonero ed iniziare la sua nuova avventura in Europa.

Come riportato da Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, con il suo classico “Here we go” ha confermato la buona riuscita della trattativa, Arizala è pronto per diventare un nuovo giocatore del Milan. Operazione sui 3 milioni di euro, più clausola di rivendita: una cessione record per il campionato colombiano.

Arizala al Milan, ecco quando arriva

Juan Arizala è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il terzino colombiano arriverà in Italia dopo la finale di Coppa tra l’Independente Meddelin e l’Atletico Nacional, poi le visite mediche di rito e le firme sul contratto che legherà il difensore alla squadra rossonera. Il Milan, quindi, batte la tanta concorrenza e si assicura Arizala.