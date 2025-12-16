Verso Napoli – Milan, guai per Conte: c’è una nuova tegola per gli azzurri

Manca sempre alla semifinale di Supercoppa tra il Milan e il Napoli. Una sfida già di per sé caratterizzata dai tanti infortuni che hanno colpito entrambe le formazioni. Allegri deve ancora decidere se e come utilizzare Rafael Leao, mentre per Conte si aggiunge un altro problema. Si tratta di Juan Jesus, non ancora al meglio della condizione e che potrebbe non essere arruolabile.

Conte senza Juan Jesus? Le ultime in vista della semifinale

Il tecnico salentino sta perdendo man mano sempre più pezzi. De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret, sono solo alcuni dei ragazzi di Conte fermi ai box e che ci resteranno ancora per un bel po’ di tempo. Juan Jesus, però, ha fatto parte di questa lista solo per una partita.

Infatti, il difensore brasiliano ha sì saltato la sfida di domenica persa contro l’Udinese, ma ha subito smaltito la botta al polpaccio. Quindi ci sarà per la Supercoppa italiana, almeno in termini numerici, mentre Conte valuta se e come utilizzare il suo numero 5. La sensazione è che difficilmente Conte potrà contare su di lui nelle rotazioni in difesa. Dall’altra parte anche Allegri non è che se la stia passando proprio bene.

Allegri e i tanti dubbi: solo uno (per ora) recupera per il Napoli

Il grande punto interrogativo resta, inevitabilmente, Rafael Leao. Il portoghese non è ancora al meglio dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro rimediato contro il Torino. Infatti, il numero 10 rossonero svolge ancora lavoro differenziato e la sua presenza è in forte dubbio, visto che il match è praticamente alle porte.

Partirà sicuramente con la squadra, ma non è ancora chiaro se verrà utilizzato e rischiato da Allegri, che intanto può sorridere a metà, date anche le assenze di Gabbia e Gimenez. Ma almeno c’è il recupero di Youssouf Fofana, tornato in gruppo e pronto a contendersi una maglia da titolare con Loftus-Cheek, con quest’ultimo al momento in vantaggio sul francese.