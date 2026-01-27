Loftus-Cheek tra rinnovo e Aston Villa: Fabrizio Romano chiarisce tutto

Il Milan blinda Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese non si muove a gennaio nonostante l’interesse concreto dell’Aston Villa, con i suoi agenti attesi a Milano nei prossimi giorni per discutere il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027.

Allegri blocca Loftus-Cheek: l’Aston Villa si allontana

Allegri ha sempre difeso Ruben, anche nei momenti in cui il minutaggio era ridotto. Per il tecnico rappresenta una pedina preziosa del suo Milan, e questo spiega il “no” secco a qualsiasi partenza in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato nell’ultimo video di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, l’Aston Villa ha sondato il terreno sia con l’entourage del giocatore che con il Milan. Tuttavia, percepito subito il muro rossonero, gli inglesi non hanno formalizzato alcuna proposta: Loftus-Cheek non ha ricevuto offerte dirette e resta concentrato sul progetto milanista.

Agenti in arrivo a Milano: rinnovo in vista?

A rendere ancor più felici i tifosi rossoneri, c’è un’altra grande notizia: le parti hanno già avviato i contatti per estendere l’accordo oltre il 2027. Matteo Moretto ha infatti confermato che gli agenti del centrocampista saranno a Milano a breve.

La missione è quella di definire i dettagli del rinnovo, con il Milan vuole evitare di perdere, nel prossimo anno, un elemento di valore a parametro zero. L’impressione, dunque, è che ci sia volontà comune di proseguire il cammino insieme.