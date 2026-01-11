Aggiornamento sulle condizioni di Pavlovic: l’esito dei primi esami

Il pareggio di oggi pomeriggio sul campo della Fiorentina ha costretto il Milan a rallentare ulteriormente la propria corsa verso le zone più alte della classifica. Con una vittoria i rossoneri avrebbero messo ulteriore pressione ad Inter e Napoli, ma il verdetto della gara del Franchi è stato ben diverso con il Diavolo che ha acciuffato il pari soltanto a fine secondo tempo. In casa Milan si attendevano inoltre aggiornamenti sulle condizioni di Pavlovic dopo lo scontro di gioco avvenuto durante il match: cosa trapela.

Le prime impressioni sulle condizioni Pavlovic: le ultime

Durante la seconda frazione di gioco della sfida contro la Fiorentina, Strahinja Pavlovic ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un violento scontro di gioco con Comuzzo durante un duello aereo. Il difensore milanista ha lasciato il campo vista l’impossibilità di proseguire regolarmente la propria prestazione.

Dopo il primo soccorso medico, il serbo si è sottoposto ad ulteriori controlli e come riportato su X da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è partito alla volta di Milano. Gli esami in ospedale non hanno evidenziato alcun problema, con Pavlovic che ha dovuto ricevere nove punti di sutura sull’arcata sopraccigliare.