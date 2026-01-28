Akè-Milan, arrivano novità importanti! Avete sentito Romano? Succederà domani

Aké, difensore del Manchester City, potrebbe presto dire addio alla Premier League. Il giocatore è disposto a ridurre il suo ingaggio pur di trovare un club dove poter avere maggiore spazio. Domani, si attende una decisione importante per il suo futuro, con il Milan pronto a trattare con il City per portarlo a Milano.
Un futuro incerto per Aké
Il futuro di Nathan Aké è sempre più lontano dal Manchester City. Il difensore olandese, nonostante sia stato un giocatore importante per Pep Guardiola, cerca maggiori opportunità di gioco.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, Aké sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di trovare una squadra che gli permetta di essere protagonista.
Il Milan, alla ricerca di rinforzi in difesa, sarebbe uno dei club interessati a prendere il giocatore.
Tuttavia, rimane il nodo da sciogliere con il City, che deve ancora decidere se liberare il difensore olandese. Secondo quanto trapelato, il Milan potrebbe rappresentare l’opportunità ideale per Aké, che ha dichiarato di voler giocare di più.
La giornata decisiva per il trasferimento
Il destino di Aké potrebbe essere deciso domani, quando il Manchester City e il Milan dovranno fare chiarezza sul futuro del giocatore. Se il City dovesse acconsentire alla sua cessione, il Milan potrebbe agire rapidamente per chiudere l’accordo.
Le trattative sono ancora in corso, ma il giocatore sembra determinato a fare il grande passo verso una nuova avventura in Serie A.