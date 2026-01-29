Aké-Milan, si complica? Romano fa il punto: è previsto un contatto

Niclas Fullkrug è stato finora l’unico rinforzo per il Milan in questa sessione invernale del calciomercato. In questi ultimi giorni, il club rossonero starebbe valutando l’aggiunta di una nuova pedina anche nel reparto difensivo e il nome da tenere d’occhio è quello di Nathan Aké. L’olandese non è più una primissima scelta di Pep Guardiola e in vista dei Mondiali potrebbe spingere per avere un minutaggio superiore. In attesa della decisione finale da parte del Manchester City, si complicano però i piani del club rossonero.

Milan-Aké, al momento non arriva l’apertura del Manchester City

Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte Nathan Aké. Come raccontato da Fabrizio Romano, al momento non ci sarebbe l’apertura da parte del Manchester City ad una cessione del difensore olandese. Oggi il club inglese si riunirà per decidere come comportarsi su questo tipo di situazioni di mercato ma al momento i segnali non sembrerebbero portare ad un addio da parte di Aké.

Il Milan attenderà nelle prossime ore la decisione da parte del City che, dopo il contatto interno che andrà in scena a breve, comunicherà ai rossoneri la propria posizione.