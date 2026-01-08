Allegri infiamma la coppia Leao – Pulisic: “Qualità fondamentali!”, poi sulla gestione e gol da trovare

Il Milan arriva alla sfida contro il Genoa con una classifica da difendere e qualche equilibrio ancora da trovare. Prima del fischio d’inizio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN chiarendo idee tattiche, gestione del gruppo e aspettative offensive. Dalle scelte su Leao e Pulisic fino alla fiducia nei gol di Nkunku e Fullkrug, l’allenatore ha tracciato una linea chiara. Restare sempre in partita è la priorità, soprattutto dopo i numeri difensivi delle ultime settimane.

Leao, Pulisic e il gioco senza riferimenti

Allegri ha spiegato il senso delle sue scelte offensive partendo dalla coppia più attesa. Leao e Pulisic non avranno un ruolo fisso da centravanti, ma si alterneranno negli spazi.

“Sono calciatori capaci di trovare il giusto spazio per andare a fare il centravanti a turno. Non devono dare punti di riferimento”.

Un’indicazione precisa, che punta a rendere il Milan meno leggibile e più imprevedibile nella fase offensiva. La mobilità dei due esterni offensivi è vista come una chiave per aprire la difesa del Genoa e creare superiorità.

Gestione del gruppo e priorità alla partita

Il tecnico rossonero ha poi spostato l’attenzione sulla gestione del calendario. Nessuna distrazione, nemmeno pensando alla trasferta di Firenze.

“Oggi è la partita più importante, poi dopo si penserà alla sfida di Firenze. Abbiamo recuperato alcuni e cercheremo di recuperiamo anche Nkunku. Gli altri stanno tutti bene e possono giocare”.

Dove arriveranno i gol e l’allarme difensivo

Infine, l’allenatore del Milan ha affrontato il tema più delicato, quello dei gol:

“Dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano il loro equilibrio. Farà gol Nkunku e anche Fullkrug. Anche i centrocampisti li faranno. I gol arriveranno, ma i dieci nelle ultime 5 partite devono farci capire di restare sempre in partita”.

La fiducia negli uomini offensivi è totale, ma c’è anche un richiamo forte alla fase difensiva.