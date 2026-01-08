Milan – Genoa, Allegri bada alle certezze: le formazioni ufficiali!

Tra poco andrà in scena la sfida tra Milan e Genoa al San Siro. Un’occasione da non sprecare per i rossoneri, visto lo stop del Napoli nella giornata di ieri contro il Verona. L’Inter, invece, ha vinto a Parma ed è ancora la capolista. In caso di successo, oggi, i rossoneri si metterebbero sotto di un punto, con i nerazzurri che domenica dovranno sfidare la squadra di Conte. Massimiliano Allegri, intanto, ha le idee chiare per la sfida contro il Genoa.

Milan – Genoa, Pulisic torna dal 1′: ecco le scelte ufficiali

Il Milan è pronto a conquistare i tre punti e restare agganciato il più possibile all’Inter. L’avversario oggi è ostico, ma Allegri si affida ai suoi calciatori migliori per lanciare un messaggio al campionato.

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers; Leao, Pulisic. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Leali; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Martin, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Norton-Cuffy; Colombo, Vitinha. All. De Rossi