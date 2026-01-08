Mercato Milan, Allegri blocca la cessione: serve un sostituto

Il Milan rimane totalmente focalizzato sulla sfida di campionato di questa sera, il match infrasettimanale contro il Genoa che potrebbe riportare la squadra di Massimiliano Allegri ad un solo punto dalla capolista Inter. Nel mentre non si arrestano le voci di mercato intorno a Christopher Nkunku, con il francese che potrebbe lasciare la maglia rossonera dopo appena sei masi dal suo arrivo. Allegri non è tuttavia convinto e chiede garanzie su un sostituto all’altezza prima di dare il consenso alla cessione.

Allegri blocca la cessione: il rossonero per ora resta al Milan

Le sirene di mercato intorno a Christopher Nkunku non hanno mai trovato un freno, nonostante le smentite da parte del DS Igli Tare riguardo una possibile cessione del calciatore francese.

L’esperienza italiana dell’ex attaccante del Chelsea non è stata fin qui del tutto soddisfacente, a causa di problematiche fisiche ma soprattutto di un difficile incastro delle sue caratteristiche nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico del Diavolo avrebbe chiesto tempo prima di dare il proprio consenso all’eventuale partenza.

Nkunku blindato da Allegri, ma solo per il momento: il possibile scenario

La mossa di Massimiliano Allegri trova presto delle spiegazioni. L’allenatore del Milan avrebbe infatti chiesto garanzie sul mercato prima di dare il proprio consenso alle operazioni in uscita, specialmente per Nkunku e per il reparto offensivo, quest’anno spesso al centro di discussioni tattiche da parte degli addetti ai lavori e di vere e proprie sperimentazioni da parte dello staff tecnico rossonero.

Ciò che chiede Allegri è dunque chiaro: trovare un profilo all’altezza prima di aprire all’addio di Christopher Nkunku. Il francese, che ha trovato le prime due marcature in campionato nell’ultima sfida del 2025 contro il Verona, è ancora ai box per un infortunio al piede e salterà la gara odierna contro il Genoa.