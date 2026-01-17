Allegri rischia di perdere un jolly: pronto il ritorno in patria

Ruben Loftus-Cheek è un giocatore importante per il Milan. Ciononostante, il centrocampista inglese si aspettava maggior centralità all’inizio della stagione, mentre si ritrova ad essere come un jolly, ma mai sicuro della titolarità. Per questo motivo, nel picco della sua carriera, potrebbe esserci una scelta di cuore e strategia per Loftus-Cheek: un ritorno in Inghilterra lo avvicinerebbe a casa e, inoltre, gli darebbe maggior risonanza agli occhi di Tuchel in ottica Mondiali.

Intermediari a lavoro per Loftus-Cheek: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Come segnalato dal media britannico TeamTalk, alcuni intermediari hanno offerto Ruben Loftus-Cheek a numerosi club della Premier League, per concretizzare un ritorno in Inghilterra in ottica Mondiali 2026. In particolare, vi sarebbero ben 7 club: Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Brentford, Everton, Sunderland e Fulham (dove ha già militato in prestito dal Chelsea). Il Milan, secondo la fonte, sarebbe aperto a lasciarlo partire in prestito con opzione per il riscatto, formula che aiuterebbe le valutazioni delle interessate.

I numeri stagionali di Loftus-Cheek

Il centrocampista del Milan, come sottolineato in precedenza, è un jolly prezioso per mister Allegri, ma non un titolare fisso. Infatti, ha disputato 1173′ spalmati in 22 gare fra tutte le competizioni, in cui è riuscito a realizzare solo un gol e un assist. Tuttavia, la sua duttilità è un’arma quasi unica: che sia da mediano, da mezz’ala, da seconda punta o addirittura da punta centrale, la sua presenza è sempre una carta a favore di qualsiasi allenatore.