Brutte notizie per Allegri: big a rischio forfait contro il Cagliari

Il Milan di Allegri aprirà la prima giornata di Serie A del nuovo anno a Cagliari. I rossoneri vengono da una vittoria importante contro l’Hellas Verona e cercano continuità. Il tecnico toscano schiererà il miglior undici possibile, ma dovrà fare i conti con le assenze. Dopo Nkunku, il Milan rischia di perdere anche Pavlovic.

Milan, ansia per Pavlovic: la situazione in difesa

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, il difensore serbo non avrebbe ancora recuperato dalla sindrome influenzale che l’ha colpito in questi giorni. Gabbia torna in panchina, ma non è ancora pronto per partire dal primo minuto. Le uniche certezze in difesa sono Tomori e De Winter, poi Allegri dovrà inventarsi qualcosa. Occhio ad Odogu, che scalpita per una maglia da titolare.

Allegri ritrova Leao: la probabile formazione

Il Milan ha ritrovato Rafa Leao in attacco, giusto in tempo per sopperire all’assenza di Nkunku. In panchina ci sarà anche Fullkrug, pronto a fare il suo esordio nella ripresa. Accanto al portoghese dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, al posto di Pulisic che non è al meglio. A centrocampo torna Fofana dal primo minuto. Da monitorare le condizioni di Pavlovic.