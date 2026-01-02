UFFICIALE – Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan: è successo in mattinata

Questa mattina, all’apertura della sessione invernale di trasferimenti, il Milan ha reso effettivo l’arrivo del centravanti tedesco Niclas Fullkrug, 32 anni, prelevato dal West Ham con una formula di prestito che include un’opzione per il riscatto definitivo. L’attaccante, già integrato da diversi giorni, è pronto a debuttare immediatamente sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Milan, Fullkrug è ufficiale: i dettagli dell’operazione

L’accordo tra i club è stato perfezionato nelle ultime settimane, con i rossoneri che hanno sfruttato la situazione complicata del giocatore in Premier League per portarlo a Milano in prestito gratuito con diritto ad appena cinque milioni. Fullkrug, che in Inghilterra con la maglia del West Ham ha lottato con infortuni e una scarsa continuità, ha scelto il progetto milanista per rilanciarsi, preferendolo persino a possibili ritorni in Bundesliga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)



Il deposito del contratto presso la Lega Serie A ha sancito l’ufficialità burocratica, aprendo la porta a un impiego già dalla trasferta di Cagliari. Già ambientato a Milanello grazie agli allenamenti concessi in anticipo, il nuovo acquisto potrebbe infatti fornire alternative tattiche preziose già da questa sera, liberando spazi per i più esperti come Leao, non ancora in forma smagliante, e Pulisic. Resta da attendere solo l’annuncio formale del Milan per festeggiare ufficialmente questo rinforzo, ma è ormai tutto fatto.