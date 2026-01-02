Rafael Leao torna e segna. Al suo ritorno da titolare il portoghese risponde immediatamente presente e mette a segno il gol dell’1-0 contro il Cagliari di Pisacane. Partita che grazie all’attaccante ex Lille viene sbloccata e, oltre la gioia personale e la gioia alla propria squadra, il portoghese ottiene anche un record personale. Con questo gol (il sesto in questa Serie A), ottiene un record che detenevano solamente Lautaro Martinez e Riccardo Orsolini.

Leao a 6 gol in Serie A: raggiunge questa quota di reti dal 2019/2020

Come riportano i dati di OptaPaolo, Rafael Leao, con il gol dell’1-0 al Cagliari, ha raggiunto quota 6 gol nella Serie A 2025/2026. Sin dal suo arrivo al Milan (stagione 2019/2020), il portoghese ha sempre segnato almeno sei reti in campionato.

Un dato che dimostra le qualità del calciatore e la regolarità con cui riesce ad andare in gol da ormai sette stagioni a questa parte. Per comprendere quanto tale record sia importante, solo altri due giocatori detengono questo primato in Serie A assieme a Leao.

Solo Lautaro e Orsolini come Leao in Serie A

Come detto, con questa rete Leao ottiene questo record che solo due calciatori detengono nelle ultime sette stagioni di Serie A. Stiamo infatti parlando di Lautaro Martinez e Riccardo Orsolini.

Solo questi due giocatori, con le maglie di Inter e Bologna, hanno raggiunto tale record, che adesso è stato ottenuto anche da Rafael Leao.