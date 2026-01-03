Cagliari – Milan, vittoria da record: il dato strepitoso

Il Milan costruisce i suoi successi anche lontano da San Siro. I numeri raccontano una squadra solida, continua e difficile da battere in trasferta. Secondo quanto riportato da Opta, i rossoneri sono rimasti imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in questo campionato di Serie A. Un dato che assume ancora più valore se inserito nel contesto storico recente.

Un dato che pesa nella corsa al vertice

Restare imbattuti nelle prime otto trasferte non è solo una curiosità statistica. È un segnale di affidabilità e maturità. Il Milan dimostra di saper affrontare ambienti diversi e partite complesse senza perdere equilibrio.

“Il Milan è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime otto gare esterne in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni”

Un risultato che rafforza il percorso intrapreso e conferma una crescita costante.

Il confronto con il 2020/21

L’unico precedente recente risale alla stagione 2020/21. Un’annata che ha segnato una svolta per il Milan. Ritrovare oggi numeri simili in trasferta suggerisce continuità di mentalità e ambizione.

Non è solo questione di risultati, ma di atteggiamento e consapevolezza di tornare grandi, che la squadra di Massimiliano Allegri sta avendo in questa stagione.