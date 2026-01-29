Calciomercato Milan, idee chiare per la difesa: Tare ha scelto le prossime mosse!

Manca sempre meno al gong che decreterà la chiusura di questa finestra di calciomercato e in casa Milan sono ancora in corso le ultime valutazioni. Dopo l’arrivo ad inizio gennaio di Niclas Fullkrug, il club rossonero si è preso del tempo per capire se e come muoversi nelle settimane successive. Un reparto sotto osservazione continua ad essere quello difensivo, con Igli Tare che sembra avere le idee chiare anche in vista dell’estate.

Milan, il piano per la difesa: Dragusin fino a giugno e Gila per estate

Igli Tare sembra avere un piano ben definito in testa per quanto riguarda il reparto difensivo. Come racconta ‘Il Corriere dello Sport’, il Milan starebbe infatti lavorando per portare in rossonero Radu Dragusin. La formula per rivedere il difensore rumeno in Italia sarebbe quella del prestito secco o al massimo con diritto di riscatto ma sarà da capire se il Tottenham aprirà a questo scenario.

Un’operazione che permetterebbe ai rossoneri di aggiungere una pedina in difesa nell’immediato per poi concentrarsi in estate sull’arrivo di Mario Gila, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio e partirebbe per una cifra molto contenuta, intorno ai 20 milioni di euro.