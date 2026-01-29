Novità Milan: non solo Maignan, pronto un altro super rinnovo! Contatti già avviati

Dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug ad inizio mercato, il Milan ha deciso di concentrarsi sul rinnovo di un perno della squadra come Mike Maignan. Il portiere francese prolungherà il suo contratto fino al 2031 e guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. Il rinnovo del capitano rossonero non è però l’unico a cui avrebbe lavorato la dirigenza del Diavolo, pronta a blindare anche Strahinja Pavlovic.

Milan, avviati i contatti per il rinnovo di Pavlovic

Dopo una prima stagione non semplice, Strahinja Pavlovic è diventato uno dei punti fermi del Milan di Massimiliano Allegri. Per questo il club rossonero è al lavoro per blindare il difensore serbo. il cui attuale contratto scadrà nel 2028. Come raccontato da ‘Tuttosport’, sarebbero stati già avviati i contatti con i suoi agenti per iniziare a discutere del prolungamento.

Il Milan ha intenzione di puntare sul classe 2001 anche nelle prossime stagioni e vorrebbe allungare la durata dell’accordo per allontanare quei club inglesi che avrebbero mostrato interesse per il centrale. Va inoltre ricordato che un anno fa, quando faticava a scendere in campo con continuità, Pavlovic fu cercato da Crystal Palace, Galatasaray e Atalanta.