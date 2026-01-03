Calciomercato Milan, pressing per la cessione: arrivano importanti conferme

Il mercato invernale entra in una fase delicata anche per il Milan. Nelle ultime ore sono arrivate conferme significative su una possibile cessione che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa. Il Fenerbahce sta infatti lavorando con decisione per portare in Turchia Nkunku, con contatti continui e un interesse ormai dichiarato. Le parole di Nicolò Schira e Daniele Longo aiutano a chiarire lo scenario.

Il Fenerbahce spinge, conferme dall’estero

Il club turco ha alzato il livello del proprio interesse. Secondo quanto riportato da Schira, il direttore sportivo Devin Ozek è al lavoro per provare a chiudere due operazioni provenienti dalla Serie A, una delle quali riguarda Christopher Nkunku, attualmente al Milan.

Un’indicazione che conferma come il nome dell’attaccante sia diventato centrale nelle strategie del club di Istanbul.

Contatti serrati e nodo volontà del giocatore

A rafforzare la pista è intervenuto anche Longo, che ha evidenziato l’intensità dei dialoghi tra le parti. Il Fenerbahce non si è limitato a un semplice sondaggio, ma sta portando avanti un pressing costante.

“Il Fenerbahce spinge forte per Nkunku, contatti serrati anche nelle ultime ore: molto dipenderà dalla volontà del ragazzo”

Il Milan osserva con attenzione. Ogni valutazione sarà legata alla posizione del calciatore e agli equilibri della rosa in Serie A.

Una scelta che può pesare sul progetto

L’eventuale cessione di Nkunku rappresenterebbe una decisione rilevante per il club rossonero. Il pressing dalla Turchia è concreto, ma la scelta finale dovrà tenere conto del progetto tecnico e delle ambizioni future. In questi momenti, il rispetto dei tempi e delle persone resta un valore centrale, dentro e fuori dal campo.