Camarda torna al Milan, scoppia il caso: è scontro con il Lecce

Il tema sul futuro di Francesco Camarda è al centro di un acceso confronto tra Milan e Lecce. Il giovane attaccante rossonero è alle prese con un problema fisico, e la gestione del suo stop ha aperto un dibattito tra rossoneri e pugliesi. La dirigenza del Diavolo ha un’idea ben precisa sulla corretta via per il recupero del ragazzo, mentre il club salentino non sembra intenzionato a voler assecondare il Milan: la situazione

Infortunio Camarda, questione delicatissima tra Milan e Lecce: i rossoneri lo rivogliono indietro

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan, proprietario del cartellino, vorrebbe gestire direttamente la fase riabilitativa del classe 2008, monitorando da vicino passo dopo passo il recupero. Francesco Camarda, di recente, ha accusato un problema alla spalla che si sta rivelando più serio del previsto.

Il Lecce, però, non è orientato a rimandare subito il calciatore a Milano, ritenendo importante averlo ancora a disposizione. I due club, per la questione, stanno discutendo animatamente in queste ore.

Camarda, 15 giorni per chiarire la reale entità dell’infortunio

Per il futuro del giovane Camarda sarà determinante chiarire con precisione l’entità dell’infortunio. Per questo motivo, lo staff medico del Milan ha consigliato circa 15 giorni di riposo (anche per ridurre il rischio di ricadute).

Solo dopo questo lasso di tempo, i due club torneranno a confrontarsi per definire il futuro immediato del baby bomber, con l’obiettivo comune di tutelarne il talento e la crescita. Intanto, mister Massimiliano Allegri lo aspetta…