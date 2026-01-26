Capello distrugge il Milan: “La peggiore delle big. Passivi, senza gioco e personalità”

Fabio Capello ha espresso un giudizio durissimo sul pareggio del Milan contro la Roma. L’ex allenatore di tra le altre, di Roma e Juventus ha sottolineato le difficoltà che il club rossonero sta attraversando, con una prestazione che ha lasciato molto a desiderare. Capello ha criticato l’atteggiamento passivo della squadra, la mancanza di personalità e di gioco. Le sue parole hanno suscitato molte reazioni, facendo scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La prestazione sotto gli standard delle big

“Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco”

Ha commentato Capello, facendo riferimento alla prestazione incolore del Milan. Nonostante il vantaggio iniziale, la squadra non è riuscita a gestire la partita e ha mostrato una mancanza di idee. Capello ha anche sottolineato che i due attaccanti rossoneri, “senza palla non giocano“, una critica severa verso la mancanza di movimento offensivo.

Il gioco della Roma

A differenza del Milan, la squadra di Gian Piero Gasperini ha mostrato un atteggiamento decisamente più propositivo. Capello ha dichiarato:

“Mi è piaciuta la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due-tre gol“.

La squadra giallorossa ha mostrato un gioco equilibrato e determinato, senza le esitazioni che invece hanno caratterizzato i rossoneri. La Roma ha fatto vedere una maggiore solidità e ha avuto numerose occasioni per chiudere la partita prima del pareggio milanista.

La critica a Allegri

Infine, Capello ha riservato parole dure anche per Max Allegri. Secondo l’ex allenatore, il Milan è stato “senza personalità, troppo passivo“. Capello ha lamentato la mancanza di carattere della squadra, che non è riuscita ad esprimere il gioco necessario per competere ai massimi livelli.