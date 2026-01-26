Milan, cessione in Premier: incasso da oltre 20 milioni!

Il calciomercato del Milan potrebbe riservare un’altra cessione importante. Alex Jimenez si prepara a dire addio definitivamente al club milanese, destinazione Premier League. Il Bournemouth ha infatti raggiunto un accordo con il Milan per l’acquisto del giocatore. Secondo le informazioni rivelate da Fabrizio Romano, l’affare si concluderà per una cifra di 22 milioni di euro, con una parte delle commissioni destinata al Real Madrid.

L’accordo con il Bournemouth

Il trasferimento definitivo di Alex Jimenez al Bournemouth segna una svolta importante nella carriera del difensore. L’accordo con il club inglese è stato definito con una somma di 22 milioni di euro, cifra che rappresenta un buon incasso per le casse rossonere. Tuttavia, va sottolineato che il 50% delle commissioni per il trasferimento finiranno nelle tasche del Real Madrid, club che aveva ceduto Jimenez al Milan in passato.

Un colpo che fa bene al bilancio

Per il Milan, questa cessione è un’importante fonte di guadagno, che potrebbe essere reinvestita per rinforzare la squadra. L’incasso di oltre 20 milioni di euro arriva in un momento cruciale per il club rossonero, che potrebbe cercare altri rinforzi in vista della prossima stagione. La cessione di Jimenez è una mossa strategica che permetterà alla dirigenza di fare operazioni in entrata, rafforzando il roster per competere al meglio in Serie A e in Europa.