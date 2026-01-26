Milan, stop al mercato? Nuovi arrivi previsti a una sola condizione: ecco quale

Il Milan sta chiudendo il proprio mercato, ma non è ancora detto che non ci saranno altri arrivi. L’ultima settimana di trattative potrebbe riservare sorprese, ma i nuovi acquisti arriveranno solo a una condizione ben precisa. La dirigenza rossonera, infatti, è attenta alle dinamiche di squadra e alla disponibilità finanziaria. Gli arrivi previsti sono legati alla possibilità di piazzare alcuni giocatori in uscita.

La ricerca di un difensore e un attaccante

In queste ultime ore, il Milan sembra intenzionato a puntare su un difensore esperto e un attaccante giovane, ma senza compromettere il bilancio. L’ex difensore senegalese El Hadj Malick Cissé è uno dei nomi più discussi, ma per il momento la trattativa non è stata finalizzata. La dirigenza rossonera sta esplorando altre opzioni, in particolare nel settore difensivo, per rinforzare la squadra. Tuttavia, l’arrivo di un giocatore dipenderebbe dalla cessione di altri elementi.

Al contempo, il club continua a monitorare giovani talenti da inserire in attacco per il Milan Futuro. Un nome che ha suscitato interesse è quello di Andrej Kostić, attaccante montenegrino del Partizan Belgrado. Igli Tare sta valutando se fare un tentativo concreto per portarlo in Italia, soprattutto se si riusciranno a liberare alcune risorse economiche.

L’equilibrio tra acquisti e cessioni

Il mercato rossonero si basa su una strategia che equilibra gli acquisti con le cessioni. L’arrivo di un altro giocatore dipenderebbe quindi dalla possibilità di piazzare alcuni elementi in esubero. Questo permetterebbe al club di non compromettere la propria sostenibilità finanziaria e, al contempo, di aggiungere qualche rinforzo alla rosa. Da qui la volontà di rinforzarsi solo con occasioni in prestito con diritto di riscatto. La sfida del Milan resta quella di concludere il mercato in modo intelligente, rafforzando la squadra senza compromettere l’equilibrio economico.