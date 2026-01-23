Mercato Milan, che beffa per Tare: salta un acquisto che sembrava già chiuso

Il Milan sembra al momento piuttosto fermo sul mercato dopo il colpo Fullkrug. Un nuovo acquisto sembrava oramai pronto per essere definito come rinforzo per il Milan Futuro, ma è incredibilmente saltato tutto. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, non diventerà un calciatore rossonero Juwensley Onstein, oramai vicino al Barcellona.

Beffa Milan: salta l’affare Onstein

Nei giorni scorsi il Milan era stato davvero ad un passo dal chiudere per il talento Juwensley Onstein, difensore centrale del Jong Genk. Matteo Moretto riporta però sul canale Youtube di Fabrizio Romano l’improvviso arenarsi di questa trattativa. A sua detta, si sarebbe infatti tutto bloccato allo scambio dei documenti, appena prima della partenza del calciatore per l’Italia. Ad essere decisiva è stata la volontà del giocatore, che ha scelto di approdare invece al Barcellona. L’affare, quindi, non si farà.