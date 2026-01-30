Clamoroso Milan, colpaccio dalla Premier ad un passo: Di Marzio conferma tutto

L’ultim’ora di calciomercato rilanciata da Gianluca Di Marzio ha del clamoroso: trovano conferma le voci emerse già nelle prime ore della mattinata in merito ad un accordo in essere fra Milan e Crystal Palace per Mateta. Il colpo sarebbe praticamente definito per giugno, ma il club rossonero sarebbe al lavoro per anticiparlo già a gennaio.

Accordo per Mateta nella notte: arriva già a gennaio?

Di Marzio ha confermato l’anticipazione rilanciata in mattinata dal collega belga Sascha Tavolieri e dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan avrebbe trovato un’intesa di massima con il Crystal Palace per l’acquisto di Mateta. L’affare è stato chiuso nella notte e ora le parti sono al lavoro per capire se sarà possibile concretizzare il tutto già a gennaio. Dipenderà da due fattori: l’acquisto da parte del club inglese di un suo sostituto e un’uscita in attacco da parte del Milan (con Nkunku primo candidato).

Milan, addio a Nkunku per fargli posto?

Il primo problema sembra praticamente risolto, visto che il Crystal Palace sta chiudendo per l’acquisto di Strand Larsen dal Wolverhampton. Di più complicata risoluzione è, invece, la seconda situazione prospettata da Gianluca Di Marzio. Il Milan sarebbe infatti chiamato di sfruttare gli ultimi 4 giorni di mercato per trovare una nuova destinazione per Nkunku, missione non affatto facile. Su di lui c’erano gli occhi del Fenerbahce, che però adesso sembra più interessato ad Ademola Lookman. Situazione, quindi, in evoluzione.