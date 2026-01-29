Mercato Milan, il Fenerbahce non molla l’attaccante: Allegri preoccupato

Il Milan continua a lavorare su diversi profili in queste ultime ore di calciomercato. La sensazione, tuttavia, è che la dirigenza rossonera possa chiudere questa finestra con un solo acquisto: Niclas Fullkrug. Lo stesso vale per le uscite, ma dalla Turchia circolano voci su Christopher Nkunku. Massimiliano Allegri non vorrebbe perdere una pedina importante nel reparto offensivo.

Sirene turche per Nkunku: possibile tentativo last minute

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account di ‘X’, il Fenerbahce starebbe seriamente provando a portare Ademola Lookman ad Istanbul. Se la trattativa con l’Atalanta non dovesse andare in porto, però, i turchi ripiegherebbero sull’attaccante del Milan. Nkunku è già stato corteggiato dai gialloblù a gennaio, ma l’operazione non è mai entrata nel vivo. Allegri avrebbe preferito avere un attaccante in più e perdere il francese aggraverebbe la situazione.