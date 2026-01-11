Nkunku scioglie i dubbi sul futuro: presa di posizione netta in conferenza

Così come accaduto lo scorso giovedì in occasione del turno infrasettimanale contro il Genoa, il Milan soffre ma riesce a portarsi a casa un punto al fotofinish grazie ad un gol allo scadere. Se contro il Grifone la rete del definitivo 1-1 era arrivata per mano di Leao, questa sera la gloria è toccata a Christopher Nkunku, che dopo il match ha dato indicazioni chiare sul proprio futuro e sulla permanenza in rossonero.

Nkunku parla chiaro: cosa ha detto sulle voci di mercato

Al termine della sfida in trasferta sul campo della Fiorentina, Christopher Nkunku è intervenuto in conferenza stampa. Il francese è risultato decisivo grazie ad un gol messo a segno al 90′, che ha evitato il KO del Diavolo contro una compagine come quella toscana che appare ben distante come livello se si guarda alla classifica. Questo un estratto dell’intervento del calciatore rossonero:

“Abbiamo combattuto per cercare il pareggio. Siamo dispiaciuti, volevamo vincere la partita. Io voglio restare qui al Milan. Le voci sono solo speculazioni. La mia posizione preferita in campo? Faccio quello che mi chiede il mister”.

L’ex Chelsea ha dunque messo chiarezza in merito alle voci che lo vedevano vicino al Fenerbahce dopo appena sei mesi dal suo approdo a Milano. Nessuna chance, stando alle sue dichiarazioni, per un cambio di casacca nelle prossime settimane.

Nkunku ancora una volta decisivo: rendimento incoraggiante ed in crescendo

La rete siglata al tramonto del secondo tempo della sfida contro la Fiorentina ha visto Christopher Nkunku ancora una volta protagonista. Il francese sta vivendo una fase di redenzione personale dopo una partenza complessa per diversi motivi.

Ad ostacolare i primi mesi in rossonero dell’attaccante ex Chelsea ha di certo contribuito la difficile collocazione all’interno dello scacchiere di Massimiliano Allegri, che in questa stagione sta fortemente puntando su un sistema di gioco orientato sull’utilizzo delle due punte. Nelle ultime uscite il calciatore sembra però aver trovato maggiore sicurezza: a testimoniarlo, altre al gol di oggi, anche la doppietta contro il Verona a fine dicembre prima del problema che lo ha tenuto fuori dai giochi per due sfide.