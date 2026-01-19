Clamoroso Milan, fondo Elliott verso l’addio: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il cambiamento filtrava da un po’, ma adesso sembra sempre più vicino. Il fondo Elliott potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane e potrebbe lasciare il posto a un soggetto già prestabilito. Si tratterebbe di un altro fondo, nato nel 2000, nordamericano: Manulife Comvest.

Milan, addio Elliott? Spunta un’altra società d’investimento

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il fondo Elliott sarebbe vicino a lasciare. Il cambiamento era paventato da settimane, come da mesi filtravano vari colloqui sull’uscita del fondo. Adesso sembra che la situazione si sia fatta sempre più concreta, con un nome anche del possibile sostituto.

A subentrare nel Milan potrebbe essere la società d’investimento Manulife Comvest, società d’investimento nordamericana nata nel 2000. Va detto, però, che manca ancora l’intesa definitiva, soprattutto sulle modalità d’ingresso. Si riflette sulla possibilità che tale società entri come rifinanziatore o come azionista.

L’unica certezza è che Cardinale sta cercando un finanziamento da circa 600 milioni di euro per rimpiazzare e pagare in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro concesso dal fondo Elliott.