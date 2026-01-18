Scossone dirigenziale per il Milan: possibile addio in vista?

Giorgio Furlani potrebbe lasciare il ruolo di amministratore delegato del Milan. La sua posizione, infatti, è in bilico a causa degli imminenti cambiamenti dirigenziali: Cardinale sta per estinguere il debito con il fondo Elliot e tante teste potrebbero saltare nella dirigenza rossonera.

Furlani e non solo via dal Milan: l’indiscrezione

Gerry Cardinale ha necessità di estinguere un debito con Elliot esistente sin dai tempi dell’acquisizione del Milan, dal valore di più di 550 milioni di euro. Come rivelato dal quotidiano La Verità, il proprietario rossonero sarebbe vicino a un accordo, seppur non sia noto il partner. Con l’estinzione del debito, però, tante figure potrebbero essere messe in discussione e lasciare il Milan: dall’amministratore delegato, Giorgio Furlani (sempre molto criticato dai tifosi), alle ultime figure legate al mondo Elliot come Mitchell e Singer. Il Consiglio di Amministrazione del Milan potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione.