Colpo di scena per il mercato del Milan: ‘sgarbo’ alla Juve? Romano ha rivelato l’interesse

Il Milan continua a guardarsi intorno sul mercato per rinforzarsi sia in vista della seconda parte di questa stagione sia in vista della prossima. Per i rossoneri è fondamentale fare programmazione e muoversi giocando anche d’anticipo. Un po’ quello che vorrebbero fare per non farsi sfuggire l’occasione di portare a Milanello Mateta, lo stesso attaccante che la Juventus ha seguito per settimane. Del possibile affare ha parlato Fabrizio Romano.

Mateta piace al Milan: ecco cos’ha dichiarato Romano

Fabrizio Romano, sul suo canale ‘YouTube’, ha dichiarato:

“Al Milan piace Mateta. Il gradimento del Milan non è mai cambiato, piace tanto. A gennaio magari non si muoverà, in futuro può darsi che ci sia una possibilità”.

Per Mateta, il Crystal Palace chiede 40 milioni di euro: una cifra che è stata considerata elevata dalla Juventus e per la quale è difficile che il Milan si possa muovere già a gennaio. Potrebbe perciò diventare un super colpo estivo.

Le caratteristiche dell’attaccante piacciono parecchio e il club rossonero non sembra essere intenzionato a lasciarselo scappare.