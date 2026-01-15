Como-Milan, Allegri lascia fuori un top: le formazioni ufficiali

Il Milan torna in campo a Como per il recupero della 16^ giornata. I rossoneri vengono da due pareggi consecutivi e vogliono cambiare marcia. Allegri vuole restare il piano vicino possibile all’Inter e metterà in campo i suoi uomini migliori, o quasi. Torna a disposizione Fullkrug, convocato nonostante l’infiammazione ad un dito del piede. Il tedesco sarà in panchina insieme a Christian Pulisic.

Pulisic fuori, Nkunku dentro: le scelte di Max Allegri

Allegri schiera la miglior formazione possibile, affidandosi a Nkunku in attacco. Accanto a lui, ovviamente, Rafa Leao. A centrocampo c’è Fofana, destinato a restare nonostante le voci di mercato.

MILAN (3-5-2) : Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri.