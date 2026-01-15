Milan, niente da fare! L’affare non decolla: Di Marzio fa il punto

Il Milan si prepara alla gara di questa sera contro il Como di Cesc Fabregas, gara ostica ma fondamentale per rimanere sulla scia dell’Inter. Intanto arrivano novità importanti e quasi definitive sul futuro di Youssouf Fofana, centrocampista apprezzato dal tecnico rossonero: il francese blocca le sirene turche.

Milan, Fofana vuole restare: le ultime

Da diversi giorni è vivo l’interesse di vari club turchi per la mezzala francese. In particolare, il Galatasary spinge e non poco per mettere le mani su Fofana. Massimiliano Allegri è un grande estimatore del giocatore, come confermato nelle varie conferenza stampa pre partita, e vorrebbe sicuramente averlo a sua disposizione.

Youssouf Fofana, come riportato da Gianluca Di Marzio, è dello steso avviso: il centrocampista non apre le porte al Galatasaray. La risposta del giocatore francese è, ormai, chiara: respinte le varie offerte dei club turco, e in generale non sarebbe troppo convinto di un eventuale trasferimento.

In questa stagione, Fofana ha collezionato già 17 presenze con 1 rete e 2 assist all’attivo. Magari poco decisivo in zona gol, ma il contributo del classe 1999 è fuori dubbio: determinante per l’equilibrio della squadra rossonera. Anche questa sera, difatti, dovrebbe partire dal 1′ contro il Como.