Milan, Allegri sorride: il giocatore tornerà in campo prima del previsto

Massimiliano Allegri può sorridere dopo le notizie fuoriuscite nelle ultime ore riguardanti il calciatore infortunato. La novità importante riguarda Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato in questa sessione di mercato, che ha subito la distrazione di un dito del piede. Prima a rischio match con la Roma, adesso sembrerebbe addirittura recuperare per il Como.
Novità Fullkrug: possibile convocazione per Como-Milan
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il recupero di Fullkrug dovrebbe avvenire molto prima del previsto. L’attaccante tedesco, infatti, potrebbe essere convocato contro il Como, recuperando dunque in modo tempestivo.
Serviranno le prossime ore a chiarire se ciò accadrà o se Allegri deciderà di preservarlo, ma i feedback provenienti dall’ultimo allenamento dei rossoneri sono stati positivi.