Brutte notizie per Massimiliano Allegri e per il Milan, che arrivano direttamente dal reparto che forse al momento è quello più in difficoltà. Niclas Fullkrug ha subito un infortunio in giornata e sarà out per una settimana, attendendo comunicazioni ufficiali provenienti direttamente dal club rossonero.

Tegola per Allegri: Fullkrug salterà Como-Milan e non solo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi Niclas Fullkrug ha subito un infortunio. Per l’attaccante c’è l’infrazione di una falange di un dito del piede. Una tegola per Massimiliano Allegri, viste anche le condizioni non al meglio di Rafa Leao.

Il centravanti dovrebbe essere out per circa una settimana. Salterà sicuramente il Como e probabilmente il Lecce. Dovrebbe tornare per la sfida contro la Roma.