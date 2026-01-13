Milan, il top non al meglio: possibile panchina anche contro il Como

Il Milan attraversa un periodo notevolmente difficile. I rossoneri non riescono più a vincere, avendo pareggiato sia col Genoa in casa sia con la Fiorentina in trasferta. Adesso il calendario offre una partita non semplice contro il Como di Fabregas, e Massimiliano Allegri ha la sua tegola da gestire. Nonostante sia subentrato, Rafa Leao non sembra al meglio e potrebbe ritrovare nuovamente la panchina.

Leao non al meglio: panchina anche per Como-Milan

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Rafa Leao è ancora alle prese con un fastidio muscolare, che lo staff medico spera non diventi pubalgia. Massimiliano Allegri non vuole rischiare ricadute o ripercussioni più gravi, quindi potrebbe decidere di non rischiare il portoghese da titolare.

Si va dunque verso un’altra panchina, dopo quella di Firenze contro la Fiorentina, seppur l’attaccante sia poi subentrato nel secondo tempo.

Conferme in attacco: si va verso la coppia Pulisic-Fullkrug

Con Leao non al meglio e un Nkunku in ripresa, l’idea di Massimiliano Allegri dovrebbe essere quella di riconfermare la coppia d’attacco vista a Firenze, ovvero Pulisic e Fullkrug.

I due si sono trovati bene insieme, seppur fosse solo la prima volta da titolari, e si dovrebbe dunque continuare nuovamente così anche per l’importante quanto ostica sfida al Como di Cesc Fabregas.