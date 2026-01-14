Como-Milan, annuncio di Allegri su Fullkrug e Pavlovic! Le parole del mister in conferenza

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha affrontato diversi temi chiave, dalla classifica ai rimpianti per le occasioni non sfruttate, fino alla gestione degli infortuni. Nessuna polemica, solo la volontà di riportare il dibattito su ciò che il campo ha realmente espresso, tra risultati, assenze e margini di crescita ancora aperti.

I punti del Milan e il peso del campo

Massimiliano Allegri ha voluto chiarire subito il tema della classifica. Per l’allenatore del Milan, ogni squadra raccoglie ciò che riesce a costruire partita dopo partita, senza scorciatoie o alibi. Un messaggio che arriva dopo le discussioni sui risultati e sulle occasioni mancate, come quelle capitate a Firenze.

“Tutti gli allenatori se vai a chiedere hanno da recriminare. Ognuno ha i punti che merita. Se Pulisic aveva fatto 3 gol a Firenze, ma non li ha fatti… 40 punti sono quelli che credo ci siamo meritati sul campo”.

Nel proseguire il suo ragionamento, Allegri ha ribadito la sua posizione senza cambiare tono. Il Milan, secondo l’allenatore, non deve guardare a classifiche ipotetiche, ma alla realtà del campo.

Infortuni e attesa verso la Roma: doppio annuncio su Fullkrug e Pavlovic

La conferenza si è chiusa con un aggiornamento sugli indisponibili. Allegri ha confermato l’assenza di Fullkrug e Pavlovic, due giocatori importanti nello scacchiere rossonero.

“Fullkrug è fuori con Pavlovic. Pavlovic ha 9 punti in testa, Fullkrug ha questo pestone sul dito che lo terrà fuori oggi, speriamo per domenica, altrimenti con la Roma“.

Uno sguardo già rivolto al prossimo impegno di Serie A, contro la Roma, in una sfida che potrà dire molto sul cammino del Milan. Tra realismo, responsabilità e attesa, Allegri traccia una linea chiara. Il campo resta l’unico giudice.