Dal Bayern Monaco al Milan, arriva il super colpo per Allegri: c’è la conferma!

Messa in archivio la gara di Firenze terminata in pareggio, il Milan si è subito messo al lavoro in vista del match di recupero contro il Como, in programma giovedì sera alle 20:45. Parallelamente ai fatti di campo, la dirigenza sta lavorando per cercare rinforzi per la rosa di mister Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare e il suo staff stanno cercando i profili adatti al calcio del proprio tecnico in vista della sessione in corso ma anche di quella futura: le ultime sirene di mercato avvicinano Leon Goretzka al Milan, operazione che fa riferimento alla prossima estate.

Il Milan sogna il colpaccio: arrivano conferme su Goretzka

Il mese di gennaio risulta talvolta cruciale nella strategia a medio e lungo termine di una società, che può operare attivamente in presenza del mercato invernale ma anche iniziare a programmare l’estate e i grandi colpi per la stagione ventura.

Nel caso del club rossonero, il DS Igli Tare starebbe seriamente pensando ad un grande colpo da una delle regine assolute del panorama calcistico europeo. Come annunciato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per portarsi a casa Leon Goretzka.

La situazione contrattuale e i tempi

Il centrocampista tedesco vedrà scadere il proprio contratto con il Bayern Monaco l’ormai prossimo giugno e fin da adesso i grandi club starebbero cercando di intavolare trattative concrete per portarsi a casa il classe 1995. Goretzka è ormai prossimo all’addio al club bavarese e sarebbe pronto ad una nuova avventura, anche fuori dal campionato tedesco.

Il Milan ha preso contati con l’entourage del calciatore per valutare l’effettiva fattibilità dell’operazione, nella speranza di strappare un sì e di poterlo portare in Italia nei prossimi mesi. Massimiliano Allegri rimane ad osservare alla finestra, sognando il gran colpo in mezzo al campo che potrebbe drasticamente alzare il livello complessivo della rosa a sua disposizione.