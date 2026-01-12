Infortunio Pavlovic, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni: ci sarà a Como?

L’ultimo weekend di Serie A poteva risultare determinante per gli equilibri del campionato, con il Milan che andava a Firenze a caccia dei tre punti per mettere pressione ad Inter e Napoli, impegnate in serata nello scontro diretto. Per le prime tre forze del torneo in realtà, se ci si limita ad osservare la classifica, non è cambiato molto per via dei pareggi che non hanno portato a ribaltoni o fughe solitarie. I rossoneri attendevano informazioni riguardo le condizioni di Strahinja Pavlovic dopo l’infortunio rimediato in partita, ma le sue condizioni sono rassicuranti.

Le ultime sulle condizioni di Pavlovic: Allegri incrocia le dita in vista del Como

Nel cuore del secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, Strahinja Pavlovic ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Per il difensore del Diavolo il cambio è stato obbligatorio, dopo il violento scontro aereo con Comuzzo che lo ha portato a ricevere ben nove punti di sutura all’arcata sopraccigliare.

Al netto dello spiacevole imprevisto e della gara ormai prossima contro il Como, in programma giovedì sera al Sinigaglia, rimanevano forti dubbi sulla possibilità di vedere il serbo in campo. A mettere chiarezza ci ha pensato Luca Bianchin, giornalista di gazzetta.it, che dopo aver spiegato la dinamica dell’infortunio del calciatore e il suo successivo ricovero in ospedale ha annunciato che Pavlovic dovrebbe regolarmente prendere parte alla trasferta contro il Como.