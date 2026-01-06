Dalla Juve al Milan, l’indiscrezione fa impazzire i tifosi: “Ha già firmato”

Arriva un’improvvisa notizia di mercato che accende l’entusiasmo dei tifosi del Milan: secondo quanto riportato da Telelombardia, Dusan Vlahovic avrebbe già firmato per il club rossonero. Il serbo arriverebbe a luglio a parametro zero, ma l’accordo sarebbe definito già da queste ultime ore.

La bomba di Telelombardia: Vlahovic ha già firmato

L’indiscrezione è una di quelle forti. Dusan Vlahovic, infatti, sarebbe il primo colpo del Milan per la prossima stagione. Secondo Telelombardia, il serbo avrebbe addirittura già firmato per il club rossonero, avendo il serbo il contratto in scadenza a giugno. A partire da luglio, quindi, l’attaccante si unirebbe al club rossonero e lascerebbe la Juventus a parametro zero, raggiungendo così il suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

I dettagli del contratto con il Milan

La notizia svela anche i dettagli del contratto firmato da Vlahovic, lungo 4 anni e da 8 milioni di euro a stagione. Vlahovic dovrebbe così aspettare solo la prossima stagione per diventare un nuovo calciatore del Milan, che strapperebbe così ad una sua rivale in Serie A un calciatore in grado di alzare notevolmente il livello del reparto offensivo rossonero, che potrebbe contare anche su una grande prima punta al fianco di Pulisic e Leao.