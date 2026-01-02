Era ad un passo dal Milan, ma ora pensa al ritiro: la notizia è clamorosa

Ha del clamoroso la notizia delle ultime ore circa la possibile decisone di Victor Boniface. L’attaccante, in prestito al Werder Brema, ha avuto un nuovo problema e starebbe seriamente pensando al ritiro. Il nigeriano era stato ad un passo dai rossoneri la scorsa estate, prima di affondare il colpo Christopher Nkunku.

Dal sogno Milan al ritiro: la situazione di Boniface

In estate, Victor Boniface era stato veramente ad un passo dal vestire la maglia del Milan. L’attaccante nigeriano aveva svolto anche le visite mediche con il club rossonero, che però non rimase convinto dall’esito degli esami, e decise di non affondare il colpo, virando su Nkunku.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Bayern Leverkusen, oggi in prestito al Werder Brema, ha avuto un nuovo problema al ginocchio e rischia seriamente di chiudere la sua carriera a soli 25 anni: non ha fine il calvario di Victor Boniface.

Il centravanti ha subito già 2 rotture dei legamenti, precisamente nel 2019 e nel 2021, oltre ai tanti problemi muscolari: rischia una nuova operazione che lo fermerebbe fino a fine stagione. Fin qui la sua esperienza a Brema non è stata esaltante, 11 presenze e nessun gol, ma il nuovo infortunio rischia di compromettergli la stagione se non addirittura la carriera.