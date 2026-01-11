Fiorentina-Milan, Allegri stravolge la formazione: tanti big verso la panchina

Il Milan sarà ospite della Fiorentina con l’obiettivo di vincere per approfittare di un contesto davvero favorevole. Stasera, infatti c’è Inter-Napoli. Un’eventuale vittoria contro la Viola darebbe la possibilità di fare un balzo importante in classifica. Tuttavia, gli impegni ravvicinati sono un problema per la coperta corta a disposizione di Max Allegri. Il tecnico rossonero, dunque, potrebbe optare per importanti cambi di formazione.

La probabile del Milan contro la Fiorentina: centrocampo tutto nuovo?

In vista del match di questo pomeriggio contro la Fiorentina, il Milan potrà scendere in campo con un volto piuttosto diverso rispetto alle ultime uscite. Come segnala ‘Gazzetta dello Sport’, le novità più drastiche potrebbero verificarsi nel reparto di centrocampo. Al lato del quasi sicuro titolare Loftus-Cheek, si vedrà con ogni probabilità Ardon Jashari, per far riposare Luka Modric. Da sciogliere un ballottaggio: Rabiot non è al 100% ma pare aver dato la sua disponibilità. Eventualmente, Ricci è pronto.

Debutto per Fullkrug da titolare, riposo per Leao

Altre novità inedite potrebbero vedersi nel reparto offensivo del Milan. Infatti, con la Fiorentina è atteso l’esordio dal 1′ di Niclas Fullkrug: dopo il primo spezzone contro il Cagliari, il centravanti arrivato dal West Ham avrà la sua occasione. A farne le spese sarà un Leao non ancora al top della condizione, al quale sarà concessa la possibilità di recuperare gradualmente.

Non mancano, infine, novità difensive. Data la squalifica di Tomori, il Milan si presenterà con De Winter titolare. Sulla corsia mancina Pervis Estupinan per far fronte a Dodo, con Bartesaghi schierato a destra.