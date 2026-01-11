Fiorentina-Milan, avete sentito Tare?Annuncio importante su Maignan

Fiorentina-Milan sta per cominciare e, poco prima del fischio d’inizio, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ Igli Tare. Il direttore sportivo rossonero ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Mike Maignan e non solo. Ecco cos’ha riferito sul portiere rossonero e sull’eventuale rinnovo, ma anche su Jashari e su Nkunku.

Milan, parla Tare prima della Fiorentina

Igli Tare, poco prima dell’inizio di Fiorentina-Milan, a ‘Dazn’ ha dichiarato:

“La classifica dice che siamo in un momento positivo. Abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto da migliorare, ma siamo fiduciosi. Sappiamo che da qui al termine del campionato, dobbiamo fare meno errori possibili”. “Si sa che il rapporto con Mike (Maignan, ndr.) è un rapporto straordinario. A lui piace il progetto Milan. Finché non c’è la luce verde, dobbiamo aspettare. Sono fiducioso che il buon senso troverà la strada giusta. Sarebbe una pedina importante per il futuro”.

Poi ancora: