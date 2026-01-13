Fiorentina-Milan, terribile episodio al Franchi: è successo dopo il gol di Nkunku

Il Milan è tornato d Firenze con un solo punto, ma questa non è stata l’unica delusione per un piccolo tifoso rossonero. La Fiorentina non è uscita a mani vuote, ma alcuni tifosi viola hanno perso una partita più importante, quella sui valori dello sport. Un bimbo di nove anni, infatti, è stato aggredito verbalmente sugli spalti dell’Artemio Franchi.

Tifoso rossonero aggredito al Franchi: la denuncia del papà

Presente allo stadio con il proprio papà, il piccolo tifoso è stato aggredito dopo l’esultanza alla rete di Nkunku. Questa la lettera del padre al quotidiano La Nazione:

“Vi scrivo per segnalare un episodio increscioso accaduto allo stadio Artemio Franchi durante la partita Fiorentina-Milan, episodio che mi ha profondamente colpito non tanto per l’aggressività di un singolo individuo, quanto per il clima di totale indifferenza che lo ha circondato.”

Al gol del pareggio del Milan, intorno al 90°, un signore di 60 anni ha inveito con tono minaccioso nei confronti del bimbo.

“Vedendo mio figlio impallidire, sono intervenuto facendo notare che stava aggredendo verbalmente un bambino di 9 anni. Da quel momento l’uomo ha rivolto le minacce a me. Quello che più mi ha colpito, però, è stato l’atteggiamento del resto della tribuna: decine di adulti hanno assistito in silenzio a una scena di violenza verbale verso un minore, senza dire una parola.”

Il papà ha denunciato l’episodio e ha fatto notare la mancata presenza di steward pronti ad intervenire.