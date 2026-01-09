Fofana, arriva il messaggio dopo l’errore contro il Genoa: presa di posizione chiarissima

Youssouf Fofana non avrà vissuto sogni tranquilli la scorsa notte: il clamoroso errore a porta vuota è di fatto costato 2 punti al Milan. Come se non bastasse, sono piovute moltissime critiche al centrocampista francese da parte dei tifosi rossoneri, molto delusi e amareggiati per la distanza creatasi con l’Inter in classifica. Tuttavia, Rafael Leao ci ha tenuto a mostrare il proprio supporto al compagno di squadra, pubblicando una storia a piena difesa dell’ex Monaco. Condottiero vero, anche fuori dal campo.

Milan, Leao in versione leader: che messaggio per Fofana!

Ieri le cose non sono andate esattamente come previsto per il Milan contro il Genoa, con un mezzo passo falso rappresentato dal risultato di 1-1. Certamente, il finale avrebbe potuto essere differente: da un lato il rigore clamorosamente sbagliato da Stanciu all’ultimo secondo, dall’altro l’incredibile errore di Youssouf Fofana a porta vuota.

Non sono mancate affatto le critiche per il centrocampista rossonero e, al contempo, neanche messaggi di incoraggiamento. Rafael Leao è stato il primo a esporsi a protezione del suo compagno.

Ecco quanto scritto nelle sue storie Instagram:

“Insieme, fratello: non importa chi è contro di noi”.

Messaggio da vero e proprio leader dello spogliatoio del Milan. Questa è la prova della grande maturazione, soprattutto emotiva, di Leao sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un breve ma conciso messaggio, che sicuramente avrà fatto piacere a Fofana in mezzo a una valanga di critiche difficili da gestire.