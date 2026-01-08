Milan, Allegri deluso dopo il gol del pareggio: “Non abbiamo avuto pazienza!”, poi su Leao e prossime sfide

Il Milan non va oltre l’1-1 contro il Genoa a San Siro, al termine di una partita intensa e ricca di episodi. I rossoneri trovano il pareggio con Leao nel finale e tremano all’ultimo istante, quando il Genoa sbaglia il rigore della possibile vittoria. Nel post partita, Massimiliano Allegri invita a guardare anche gli aspetti positivi, ma sottolinea la necessità di crescere nella gestione dei momenti chiave e di mantenere equilibrio fino all’ultimo minuto.

Analisi della partita e gestione dei momenti

Allegri ha analizzato la gara partendo dall’approccio degli avversari e dalla difficoltà iniziale del Milan. Nel secondo tempo, poi, i rossoneri sono usciti allo scoperto:

“Loro hanno corso molto e sono stati bravi a chiuderci e marcare ad uomo Modric. Il secondo tempo è stato diverso, loro sono calati e noi abbiamo aumentato l’intensità”.

Il tecnico rossonero ha però insistito su un aspetto fondamentale.

“Dobbiamo maturare però: bisogna avere la giusta pazienza di andare a vincere queste partite nel finale, senza esporci in un contropiede come accaduto oggi”.

L’errore che cambia la partita

Il gol subito nasce da una situazione evitabile, come spiegato dallo stesso Allegri.

“Venivamo da una palla persa in avanti. Le partite durano 100 minuti. Stasera dopo lo 0-1 siamo stati frettolosi e la fretta non porta a nulla”.

Obiettivi, calendario e condizione di Leao

Guardando avanti, Allegri non nasconde le difficoltà che attendono il Milan.

“Ci aspetta un momento difficile, saranno partite importanti. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro, serve una somma di punti per riuscirci”.

Sulla condizione di Leao, Allegri ha aggiunto.

“Ha avuto alcune occasioni a campo aperto dove poteva fare meglio, al momento non sta benissimo”.

Il pareggio lascia sensazioni contrastanti. Il Milan ha creato molto ed è stato anche fortunato nel finale, ma per crescere servirà maggiore calma e una gestione più matura dei momenti decisivi.