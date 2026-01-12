Gatti-Milan, affare ancora possibile? Moretto fa chiarezza: la situazione

Federico Gatti sembra esser finito nella lista dei desideri del Milan per questo mercato invernale. Massimiliano Allegri è in buonissimi rapporti con il difensore bianconero, dopo la parentesi avuta insieme alla Juventus. L’affare però ha avuto una frenata: stando a quanto annunciato da Matteo Moretto, non ci sono notizie confortanti per i rossoneri.

Moretto frena Gatti al Milan: “Vuole solo la Juve”

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nell’ultimo video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, parlando del possibile trasferimento di Gatti al Milan. L’ipotesi di scambio, di cui si è parlato in queste ultime settimane, è stata smentita, così come la trattativa:

“Verificando la situazione, mi risulta che Gatti non ha chiesto la cessione e non sta neanche spingendo per andare via. Vuole restare alla Juventus, ad oggi la sua priorità è questa. Vedremo cosa accadrà, ma non risultano esserci potenziali scambi con il Milan”.

La priorità del calciatore, dunque, è solo la Juventus. Doccia ghiacciata per il Milan che, ora, lavora per trovare un altro difensore da regalare ad Allegri per la seconda parte di stagione.