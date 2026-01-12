Milan, prossimo colpo di mercato vicinissimo: due nomi in pole dalla Serie A

Dopo chiuso l’arrivo dal West Ham di Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto, Igli Tare è al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri altri rinforzi. L’obiettivo del Milan è quello di aumentare la qualità e il numero di alternative in rosa, soprattutto in due zone precise del campo: in difesa ma soprattutto sulla corsia destra.

Milan, caccia al vice Saelemaekers: piacciono Palestra e Norton-Cuffy

Zachary Athekame, acquistato in estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro, non sembra aver convinto Allegri, che vorrebbe un giocatore maggiormente pronto come alternativa a Saelemaekers. Come raccontato da ‘calciomercato.com’, al Milan piacciono molto Norton-Cuffy del Genoa e Marco Palestra del Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta).

Per entrambi, però, la valutazione è superiore ai 2o milioni di euro e una trattativa del genere a gennaio sembra essere al momento fuori portata.

Milan, nessuna possibilità per il ritorno di Musah a gennaio

Nelle ultime settimana si è anche parlato della possibilità di rivedere Yunus Musah con la maglia del Milan già a gennaio. L’Atalanta lo ha preso in estate con la formula del prestito oneroso a 4 milioni di euro con diritto di riscatto a 26 ma ad oggi non è una prima scelta di Palladino. Il classe 2002 resterà comunque a Bergamo fino a giugno.