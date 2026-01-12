Milan, l’infortunio preoccupa: arriva l’annuncio sulle condizioni del rossonero

Dopo il pareggio conquistato nel recupero a Firenze, il Milan si prepara per la delicatissima trasferta di Como. I due pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina hanno rallentato il cammino rossonero ma la vetta rimane comunque a soli tre punti di distanza. Per la gara di giovedì, Massimiliano Allegri potrebbe però dover rinunciare a Strahinja Pavlovic, uscito malconcio dalla sfida del Franchi.

Milan, nove punti di sutura per Pavlovic: in dubbio per il match contro il Como

Strahinja Pavlovic è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un duro colpo alla testa nel match di ieri contro la Fiorentina. Il difensore rossonero, i cui accertamenti clinici avrebbero dato esito negativo, ha riportato una ferita lacero-contusa con nove punti di sutura sull’arcata sopracciliare sinistra.

Le condizioni del centrale serbo verranno monitorate giorno per giorno ma, per il momento, resta in dubbio la sua presenza per la sfida di giovedì tra Milan e Como.