Icardi – Milan, Romano svela tutto: annuncio sull’affare!

Il Milan prosegue nella sua ricerca all’attaccante centrale. L’arrivo di Niclas Fullkrug non sembra bastare a Massimiliano Allegri e Igli Tare, che vorrebbero ancora intervenire nel reparto offensivo. Qualcosa si può però fare solo in attesa di cessioni, con l’aiuto che potrebbe arrivare dalla Turchia (Fenerbahce) con le offerte per Nkunku. Sempre dalla Turchia si vociferava di una possibile trattativa per Icardi, smentita però nelle ultime ore.
Icardi-Milan, nulla di concreto tra le parti
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non ci sarebbe nulla di concreto tra Milan e Galatasaray per quanto riguarda una possibile trattativa per Mauro Icardi.
L’esperto di calciomercato svela come per l’ex attaccante dell’Inter ad oggi risulta che i rossoneri non abbiano mai fatto dei passi verso il giocatore, quanto meno in vista di questo mercato invernale. Inoltre, sempre secondo l’esperto di mercato, nessun altro club di Serie A è al lavoro per portare Icardi in Italia.
I rossoneri sembrano dunque orientati su profili diversi per quanto riguarda il reparto degli attaccanti, partendo sempre dal presupposto che con ogni probabilità servirà una cessione prima di poter agire nuovamente e aggiungere un altro terminale offensivo nello scacchiere di Massimiliano Allegri.